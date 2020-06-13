Son dakika haberi | 320 yerel medyadan Twitter'a kınama
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Son dakika haberi | 320 yerel medyadan Twitter'a kınama

Son dakika haberleri... Şeffaflık ve ifade özgürlüğü kriterlerini ön planda tuttuğunu her fırsatta vurgulanan Twitter'ın binlerce hesabı siyasi nedenlerle kapatması tepki topladı.

Son dakika haberi | 320 yerel medyadan Twitter'a kınama
13.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:37

Şeffaflık ve ifade özgürlüğü kriterlerini ön planda tuttuğunu her fırsatta vurgulanan Twitter'ın binlerce hesabı siyasi nedenlerle kapatması tepki topladı.

Faaliyete başladığı ilk günden itibaren ifade özgürlüğünü savunan sosyal medya kuruluşu Twitter skandal bir karara imza atarak siyasi nedenler dolayısıyla birçok hesabı kapatma kararı aldı. Kapanan hesaplardan sonra Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Twitter'ın aldığı karara tepki gösterdi.

AYD Başkanı Sinan Burhan, konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Twitter, sosyal paylaşım platformu ticari bir kuruluş olmaktan ziyade kendi siyasi ve ideolojik yaklaşımı dışındaki hesapları kapatarak tarihi bir yanlış yapmış ve kara propaganda üssü haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan her türlü saldırı ve karalama propagandalarına yalanlara müsaade eden kuruluş, söz konusu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca yapılan olumlu yorumlara ve haberlere tahammül edememiştir. Birçok terör örgütünün tehdit ve propagandalarını görmezden gelerek müsaade eden bu kuruluşun özellikle Türkiye'de siyaseti dizayn etme çabası gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya hesaplarının kapatılma gerekçeleri, siyasi, ideolojik, manipülatif yaklaşım ve çifte standardı içinde barındıran ve yine ikiyüzlü bir zihniyetin tezahürüdür."

Alınan kararlar neticesinde Anadolu medyasının dik duracağına vurgu yapan Burhan, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da yaptığı açıklamada yer verdiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hiçbir surette sahteciliğe manipilasyona ve dezenformasyona geçit vermediği gibi bizlerde Anadolu Medyası olarak bu tür girişimlerin dimdik karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. 320 yerel medya kuruluşu olarak Twitter'ın yaptığı bu yanlıştan derhal dönülmesini bekliyor, kapatma kararını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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