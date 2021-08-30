Son dakika haberi... 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın
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Son dakika haberi... 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın

Son dakika haberi... 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı. Firma yetkilileri yanmayan balyaların güvenli bölgeye taşınması için çalışma başlatırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Mercimek Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle biyokütle enerji tesisinde kullanılmak üzere depolanan 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı. Balyaların hızla tutuşmasıyla durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli bölgeye taşımak için çalışma başlattı. Bölgeye gelen 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haberi... 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın
Son dakika haberi... 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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