Son dakika haberi... 30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi
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Son dakika haberi... 30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL'dan Kiev'e giden özel bir havayoluna ait yolcu uçağında seyahat eden Olha Dorokhina, yolculuğu esnasında bir sürprizle karşılaştı.

Son dakika haberi... 30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi
12.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:39
İSTANBUL'dan Kiev'e giden özel bir havayoluna ait yolcu uçağında seyahat eden Olha Dorokhina, yolculuğu esnasında bir sürprizle karşılaştı. İşleri nedeniyle sevgilisiyle Kiev'e gidemeyen Cemil Yıldız, özel bir sürpriz hazırlayarak pilot ve kabin ekiplerinin de yardımıyla Dorokhina'ya 30 bin feet'te evlilik teklifi etti.

Uzun süredir Türkiye'de bulunan Olha Dorokhina'yı Kiev'e uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Cemil Yıldız, sevgilisine evlilik teklifi etmek için bir sürpriz hazırladı. İşleri nedeniyle Türkiye'de kalan Yıldız, evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü yolcuya teslim etti. Göz yaşlarına hakim olamayan Olha Dorokhina teklife 'Evet' yanıtını verirken, uçakta bulunan diğer yolcularda alkışlarla destekledi. 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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