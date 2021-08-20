Son dakika haberi: 3 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra sele kapılan bankacının görüntüsü ortaya çıktı
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Son dakika haberi: 3 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra sele kapılan bankacının görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi: 3 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra sele kapılan bankacının görüntüsü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılan 3 yaşındaki kızı kurtardıktan sonra ailesini de kurtarmak isterken ailenin diğer fertleriyle sele kapılarak hayatını kaybeden bankacının o onlara ait videosu ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılan 3 yaşındaki kızı kurtardıktan sonra ailesini de kurtarmak isterken ailenin diğer fertleriyle sele kapılarak hayatını kaybeden bankacının o onlara ait videosu ortaya çıktı.

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesinde seyir halinde iken aniden bastıran sel sularında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Buğlem'e yardım ettikten sonra ailesini de kurtarmak isterken sele kapılarak hayatını kaybeden bankacı Ertuğrul Sivek'in o anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde greyderin bir araca set oluşturduğu görülüyor. Aracın sele kapılması ihtimaline karşı ailenin tahliye etmek istediği sırada sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bir bankada çalışan Ertuğrul Sivek, Kastamonu-İnebolu karayolunda seyir halinde iken bir aracın sel sularına kapılmak üzere olduğunu gördü. Aracını durdurarak aileye yardım etmek isteyen Ertuğrul Sivek, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem'i kurtardıktan sonra güvenli bir noktaya bıraktı. Ardından tekrar aileye yardım etmek üzere sel bölgesine geri döndü. Elif Buğlem'in babası Murat Özdemir, annesi Şermin Özdemir ve ablası Sudenaz Özdemir ile birlikte Ertuğrul Sivek'te aracın içerisinde sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Sivek'in, birkaç gün sonra kayalık alanda cenazesine ulaşıldı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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