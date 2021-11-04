Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu - Haberler
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Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da bir otomobilin bagaj kısmına konulan 3 keçi ve 1 koyunun ilginç yolculuğu kameralara yansıdı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir otomobilin bagaj kısmına konulan 3 keçi ve 1 koyunun ilginç yolculuğu kameralara yansıdı.

Adıyaman'da bir vatandaş otomobilin bagaj kısmına 4 küçükbaş hayvan sığdırmayı başardı. 3 keçi ve 1 koyunu bagaja yerleştiren sürücü, Atatürk Bulvarı üzerinde seyrederken başka sürücülerin dikkatini çekti. Diğer sürücüler cep telefonu ile bu ilginç yolculuğu kaydetti. Küçükbaş hayvanlar kamyonet yerine otomobilde yolculuk yaptı. - ADIYAMAN

Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

Keçilerle koyunun otomobil bagajında ilginç yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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