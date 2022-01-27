Son dakika haberi | 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haberi | 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzcu Mahallesi 770 Sokak'taki 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı öğrenilen evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi | 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi | 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haber

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