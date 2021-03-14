Son dakika haberi! 3 ildeki uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama
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Son dakika haberi! 3 ildeki uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama

14.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:46
Son dakika haberi! 3 ildeki uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama

Son dakika haberi... MALATYA merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

MALATYA merkezli 3 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, İzmir ve Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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