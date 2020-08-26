Son dakika haberi... 3 gencin elektrikli bisikletteki tehlikeli yolculuğu kamerada Son dakika gelişmesine göre 3 gencin elektrikli bisikletteki tehlikeli yolculuğu kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklete binen üç genç, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı.

3 gencin elektrikli bisikletteki tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki elektrikli bisiklete binen üç genç, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Gençlerden birinin, bisikletin önündeki eşya sepetine ters binerek oturması dikkat çekti.

Amatör cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki elektrikli bisiklete binen üç genç, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Gençlerden birinin, elektrikli bisikletin önünde bulunan eşya sepetine binerek sürücüye karşı ters oturması dikkat çekti. Ters oturan genç, bir taraftan sürücünün görüş açısını kapatırken diğer taraftan da kendisini görüntüleyen kameraya el sallayarak gülümsedi. Trafikte tehlike saçarak ilerleyen gençler, rahat tavırlarıyla tepki topladı.

Kaynak: DHA