Son dakika haberi! 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada Son dakika 3. sayfa haberine göre 3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada Hırsızlık anları kamerada İstanbul'da 3 evden ve 1'de iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

3 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da 3 evden ve 1'de iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir çok suçtan kaydı bulunan şahıslar tutuklanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçükçemece'de 13 Ağustos günü 3 ayrı evde, Bahçelievler'de ise 9 Ağustos günü bir evde gerçekleşen hırsızlık olayları ihbarı üzerine harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Küçükçekmece'de bulunan bir evden, 2 adet imitasyon bilezik ve kimlikler çalındı. İkici evden ise, adet siyah renkte dong bang yazılı siyah çanta, bir adet pembe renkte bayan çantası, bir adet cüzdan, İçerisinde şeker ölçüm aleti bulunan küçük çanta, 1 adet tablet ve engelli kimlik kartı çalındı. Başka bir adreste ise, 2 adet cep telefonu çalınırken, Bahçelievler'de de 25 bin TL nakit para, değeri 2000 euro olan 16 adet dijital baskı makinası, 1 poşet bin TL değerinde bozuk para ve bir aracın yedek anahtarı çalındı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını K.Ö. Ş.Ç. ve F.E isimli şahısları yakaladı. Gözaltına alınan, Şahin Ç. isimli şahsın, 3 evden hırsızlık, 2 adet iş yerinden, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet tehdit, 4 adet yaralama, 1 adet bisiklet hırsızlığı, 1 adet motosiklet hırsızlığı suçundan kaydı olduğu, Kerem Ö.'nün ise, 4 adet evden hırsızlık, 2 adet iş yerinden hırsızlığı 2 adet uyuşturucu, 2 adet mala zarar verme, 1 adet gasp, 1 adet motosiklet hırsızlığı suçlarından, Furkan E.'nin de 6 adet evden hırsızlık, 6 adet iş yerinden hırsızlık, 3 adet yaralama, suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cevaevine gönderildi

Kaynak: İHA