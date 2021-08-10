Son dakika haberi | 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre - 3 çocuğunun gözü önünde eski eşini ve kaynanasını öldüren zanlı tutuklandı Antalya'nın Kumluca İlçesinde dün sabaha karşı balkondan eve girerek eski eşini ve eski kaynanasını başından tabancayla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.