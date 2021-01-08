Son dakika haberi: 3 bin öğrenci ve veli satranç turnuvasında ter döktü

Okulda başlayıp yaşam boyu devam eden satranç eğitimiyle öğrenciler, düşünsel becerilerini hayata geçirip 21. yüzyıl becerileri kazanıyor. Bu kapsamda yola çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tüm kampüslerinin katılımıyla satranç turnuvası düzenledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji satranç turnuvası, veli ve öğrencilerin rekor katılımıyla gerçekleşti. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve velilerin katılımına açık olan turnuvaya 3 bin kişi katıldı. 7 turun sonunda başarılı olan veli ve öğrencilere ödül ve başarı belgeleri verildi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Satranç eğitimiyle öğrencilerimizin analitik düşünme ve sentez yapabilme, yaratıcılık, imgeleme gücü, sezgi yeteneği, bağımsız ve çok yönlü düşünebilme, yorum ve analiz yapabilme becerileri erken yaşta gelişiyor" dedi.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleşen turnuva sonunda Doğa Koleji Erzincan Kampüsü öğrencisi Yusra Elif Köse 2. sınıflarda şampiyon olurken; 3. sınıflar şampiyonu Ataşehir-1 Kampüsü öğrencisi Can Karaaslan, 4. sınıflar şampiyonu ise Üsküdar Kampüsü öğrencisi Ali Kağan Aydınoğlu oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "İlkokulda satranç öğrenmeye başlayan ve turnuvalara katılan öğrencilerimiz, realist bakış açısı kazanıyor. Turnuvamızda yarışan tüm ailelerimizi kutluyor, bu deneyimin öğrencilerimizin başarı yolculuğuna ışık olmasını diliyorum" diye konuştu.

"UZAKTAN EĞİTİMDE KAYBIMIZ YOK"

Uzaktan eğitim faaliyetlerini hız kesmeden, senkron ve asenkron olarak sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimiz, Doğa'm Evimde uzaktan eğitim programımızda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik, görsel sanatlar, ekoloji, beden eğitimi, rehberlik, drama ve satranç branşlarında ders içeriklerine ulaşıyor. Çevre hassasiyetimizi adımızla buluşturduğumuz aksiyonlarımız da yürüyor. Doğal afetler ve küresel iklim değişikliği hakkında bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, online eğitimler ile öğrenci ve velilerimizle buluşuyor. Kariyer günlerinden veli seminerlerine, sosyal sorumluluk projelerinden öğretmen eğitimleri ve yazar buluşmalarına kadar tüm etkinliklerimizi online olarak gerçekleştirdiğimiz için uzaktan eğitimde kaybımız yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı