Son dakika haberi... 286 çocuk için 239 aileye 33 bin lira ödeme
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Son dakika haberi... 286 çocuk için 239 aileye 33 bin lira ödeme

Son dakika haberi... 286 çocuk için 239 aileye 33 bin lira ödeme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de geçen ay içerisinde 286 çocuk için 239 aileye 333 bin 263 lira 55 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

Düzce'de geçen ay içerisinde 286 çocuk için 239 aileye 333 bin 263 lira 55 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik ekonomik destek hizmeti ile ailelere yapılacak psiko-sosyal destek hizmeti olan sosyal hizmet destekleri kapsamında Düzce'de 286 çocuk için 333 bin lira ödeme sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturulacak nedenin ekonomik yoksunlukların giderilmesi için Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Çocuklar ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat veren ödemeler ile kuruluş bakımından ayrılan veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlıyoruz. Bu kapsamda Düzce'de 286 çocuk için 239 kişiye sosyal ekonomik destek sağladık. Toplamda Mayıs ayı içerisinde ödediğimiz miktar ise 333 bin 263 lira 55 kuruş olarak kişilerin hesaplarına yatırıldı" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... 286 çocuk için 239 aileye 33 bin lira ödeme - Haberler Ekonomi
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