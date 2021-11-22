Son dakika haberi! 28 Şubat davasında 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

ANKARA (DHA) - YARGITAY'ın 28 Şubat davasında haklarındaki hükmü bozduğu 16 sanığın Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı. Salonda bulunan 11 sanık beraatlarını talep ederken, diğer 5 sanık sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'ye 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' cezasından müebbet hapis cezası verildi. 68 sanık beraat ederken, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zaman aşımı nedeniyle de 12 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi.

Mahkeme Başkanı Hakim Yaşar Sezikli, Yargıtay'ın bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verdi. Lehe bozma hükmü verilen sanıklar dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Alpkaya, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Şenel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gürüz ve YÖK üyesi Öznal, Yargıtay ilamının gerekçesine katılmadıklarını; ancak bozma kararına uyulmasını talep ederek beraatlarını talep etti. Yargıtay'ın aleyhe bozma kararı verdiği sanıklar Yöney, Sarıışık, Özsır, Yılmaz, Zeytinci, Yükselen ve Yazıcı da mahkemenin önceki kararında direnmesini isteyerek, mahkemenin aksi karar vermesi durumunda beraatlarını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının celse arasında alınmasını ve duruşmaya katılan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırarak duruşmayı, erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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