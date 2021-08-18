Son dakika haberi: 28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı
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Son dakika haberi: 28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı

Son dakika haberi: 28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre 28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında aldıkları müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı 

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında aldıkları müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçundan müebbet hapis cezası verildi. 68 sanığın beraatına karar verilirken ölüm nedeniyle 4 sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi. Yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın 1'inde en yakındaki karakola imza verme şartı uygulanarak, tutuklama kararı verilmedi.

14 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 sanığın cezasının onanmasına ilişkin Yargıtay ilamını inceledi. İnceleme sonunda sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Dosya infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığınca sanıklara teslim olmaları için müddetname gönderileceği belirtildi. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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