Son dakika haberi! 28 evden hırsızlık olayının şüphelisi parmak izinden yakalandı
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Son dakika haberi! 28 evden hırsızlık olayının şüphelisi parmak izinden yakalandı

08.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:02
Son dakika haberi! 28 evden hırsızlık olayının şüphelisi parmak izinden yakalandı

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de 28 ayrı evden hırsızlık yapan M.S. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından parmak izinden yola çıkılarak yakalandı.

MERSİN'de 28 ayrı evden hırsızlık yapan M.S. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından parmak izinden yola çıkılarak yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması için JASAT'ın yaptığı çalışma sonuç verdi. 2 ay süreyle yapılan araştırmalar sonucunda, 2015-2017 yılları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.S. olduğu tespit edildi. Parmak izi veri tabanında bulunan ve faili meçhul olaylarda, olay mahallinde elde edilen parmak izleri ile yapılan kıyaslama sonucu M.S.'nin çok sayıda evde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Bunun üzerine JASAT tarafından yapılan operasyonda M.S. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek sorgulandı. M.S., jandarmadaki ifadesinde hırsızlık olaylarını bir arkadaşıyla birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti.Yakalanan M.S.'nin toplam 28 evden hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilirken, suç ortağının da tutuklu olarak cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberi! 28 evden hırsızlık olayının şüphelisi parmak izinden yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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