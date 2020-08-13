Son dakika haberi: 271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı
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Son dakika haberi: 271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı

Son dakika haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'de 271 çocuk için 233 aileye 274 bin 472 lira 49 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: 271 çocuk için 274 bin lira ödeme sağlandı
13.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:56

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 271 çocuk için 233 aileye 274 bin 472 lira 49 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ekonomik destek hizmeti ile ailelere yapılacak psiko-sosyal destek hizmeti olan sosyal hizmet destekleri kapsamında Düzce'de 271 çocuk için 233 bin lira ödeme sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturulacak nedenin ekonomik yoksunlukların giderilmesi için Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "Çocuklar ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat veren ödemeler ile kuruluş bakımından ayrılan veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlıyoruz. Bu kapsamda Düzce'de 271 çocuk için 233 kişiye sosyal ekonomik destek sağladık. Toplamda temmuz ayı içerisinde ödediğimiz miktar ise 274 bin 472 lira 49 kuruş olarak kişilerin hesaplarına yatırıldı" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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