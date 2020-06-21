Son dakika haberi... 2500 nüfuslu beldede 2 milyondan fazla maske üretildi
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Son dakika haberi... 2500 nüfuslu beldede 2 milyondan fazla maske üretildi

Gelen son dakika haberine göre Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde kurulan tekstil atölyesinde salgın sürecinde nüfusunun 800 katından fazla, 2 milyonu aşkın maske üretildi.

Son dakika haberi... 2500 nüfuslu beldede 2 milyondan fazla maske üretildi
21.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:30

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde kurulan tekstil atölyesinde salgın sürecinde nüfusunun 800 katından fazla, 2 milyonu aşkın maske üretildi.

Toroslar'ın eteğinde 2 bin 500 nüfuslu Göktepe beldesinde belediyenin girişimleriyle kurulan özel tekstil atölyesi, 80'e yakın kişiye iş imkanı sağladı.

Tekstil atölyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde talep üzerine gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra maske üretilmeye başlandı. Günde 100 bin maske üretebilecek kapasiteye sahip atölyede salgın sürecinde 2 milyondan fazla maske üretimi gerçekleştirildi.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl belediyenin de desteğiyle özel firma tarafından kurulan tekstil atölyesinin beldedeki işsizler için umut kapısı olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Göktepe beldesi için fırsata dönüştüğünü dile getiren Doğan, "Firmayla ortak bir toplantı yapıldı. Yetkililer, hemen maske üretimi için çalışmalarını yaptı. İşçilere kısa bir eğitim verildi ve maske üretimi başladı." dedi.

İlk önce Sağlık Bakanlığı için maske üretildiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Tekstil atölyesinin günlük 100 bin maske üretme kapasitesi var. Şu ana kadar üretilen maske sayısı 2 milyondan fazla. Sağlık Bakanlığımız bu maskeleri ülkemizde kullandı hatta ihtiyacı olan yabancı ülkelere bile dağıttı. İnsanlara şifa oldu. Maske üretimi hala devam ediyor. Önceden sadece Sağlık Bakanlığına üretilen bu maskeler, şimdi bütün isteyenlere, belediyelere, kurumlara üretiliyor. Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Başta firma sahibi olmak üzere, burada çalışan tüm işçilerimizi canıgönülden kutluyorum. Onları ayakta alkışlıyoruz. Bu süreçte biz belde olarak hiç sıkıntı çekmedik. Çevre yerleşim yerlerinin de ihtiyaçlarını karşıladık. Nüfusumuz 2 bin 500 ama nüfusumuzun 800 katından fazla üretim yaparak bu sürece katkı sağlamış olduk."

Beldede üretilen maskelerin oldukça kaliteli olduğunun altını çizen Doğan, "Standartlara uygun üretilen maskeler Sağlık Bakanlığı onaylı, belgeli, 3 katlı ve telli. Biz beldemizdeki vatandaşlarımıza bol bol maske dağıttık. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken beldemizde hiç vaka görülmedi. Talep olduğu sürece maske üretimi devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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