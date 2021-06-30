250 KİLOLUK SERAMİK YÜKLÜ PALETİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
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250 KİLOLUK SERAMİK YÜKLÜ PALETİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yapı markete kamyonundan mal indirirken, üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen Ramazan Baş (53) yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yapı markete kamyonundan mal indirirken, üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen Ramazan Baş (53) yaşamını yitirdi.

Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş, dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı. Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, Baş'ın üzerine devrildi. Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

250 KİLOLUK SERAMİK YÜKLÜ PALETİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
250 KİLOLUK SERAMİK YÜKLÜ PALETİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
250 KİLOLUK SERAMİK YÜKLÜ PALETİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
250 KİLOLUK SERAMİK YÜKLÜ PALETİN ALTINDA KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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