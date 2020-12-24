Son dakika haberi! 25 Ocak öncesinde Mısır'da gözaltıların arttığı belirtildi

Mısır'da 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde, çoğunluğu Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) üyesi onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır dışında yaşayan İnsan Hakları Adalet Kurumu adlı bir sivil toplum örgütü müdürü Mahmud Cabir yaptığı açıklamada, çoğunluğu İhvan'a üye olmakla suçlanan onlarca kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Cabir, geçen beş gün boyunca bazı kentlerde yapılan gözaltı operasyonlarına ilişkin başında bulunduğu kurumun oldukça dikkatli çalışma yaptığını kaydetti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, ne İhvan'dan ne de yetkili Mısır makamlarından bir açıklama yapıldı.

Ancak, yurtdışından İhvan'a yakınlığıyla bilinen Vatan televizyon kanalı sosyal medya hesabında, Mısır makamlarının ülkede geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenlediğine ve zamanlamasının 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız