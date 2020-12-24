Son dakika haberi! 25 Ocak öncesinde Mısır'da gözaltıların arttığı belirtildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! 25 Ocak öncesinde Mısır'da gözaltıların arttığı belirtildi

24.12.2020 01:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 01:30
Son dakika haberi! 25 Ocak öncesinde Mısır'da gözaltıların arttığı belirtildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır'da 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde, çoğunluğu Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) üyesi onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır'da 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde, çoğunluğu Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) üyesi onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır dışında yaşayan İnsan Hakları Adalet Kurumu adlı bir sivil toplum örgütü müdürü Mahmud Cabir yaptığı açıklamada, çoğunluğu İhvan'a üye olmakla suçlanan onlarca kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Cabir, geçen beş gün boyunca bazı kentlerde yapılan gözaltı operasyonlarına ilişkin başında bulunduğu kurumun oldukça dikkatli çalışma yaptığını kaydetti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, ne İhvan'dan ne de yetkili Mısır makamlarından bir açıklama yapıldı.

Ancak, yurtdışından İhvan'a yakınlığıyla bilinen Vatan televizyon kanalı sosyal medya hesabında, Mısır makamlarının ülkede geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenlediğine ve zamanlamasının 25 Ocak devriminin yıldönümü öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Coşkun Sabah Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! 25 Ocak öncesinde Mısır'da gözaltıların arttığı belirtildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 01:30:50. #1.14#
title