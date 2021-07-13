Son dakika haberi | Ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu: 98 gözaltı

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Tefecilik-2" operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Tefecilik-2" operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak 55 il, 333 adreste 355 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Tefecilik suçuyla kararlı mücadele kapsamında operasyonların devamı niteliğinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik "Tefecilik-2" operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 98 şüphelinin gözaltına alındığı, bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek, senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı ele geçirildiği belirtilerek, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı