Son dakika haberi: 236 suçtan arana bilgisayar korsanı, İstanbul'da yakalandı
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Son dakika haberi: 236 suçtan arana bilgisayar korsanı, İstanbul'da yakalandı

Bir son dakika haberine göre 236 suçtan arana bilgisayar korsanı, İstanbul'da yakalandı İşlediği suçlarla polis tarafından 'en çok arananlar' listesine giren ve cezaevinden firar ettiği belirlenen azılı bilgisayar korsanı Rıdvan A., İstanbul Silivri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

31.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:24

236 suçtan arana bilgisayar korsanı, İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - İşlediği suçlarla polis tarafından 'en çok arananlar' listesine giren ve cezaevinden firar ettiği belirlenen azılı bilgisayar korsanı Rıdvan A., İstanbul Silivri'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Bilişim suçlarından, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi beldede sahtecilikten, başkasına ait banka ve kredi kartları bilgisini ele geçirmeye kadar pek çok alandaki uzmanlığıyla bilinen korsanın, 236 ayrı suçtan 101 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işlediği suçlarla polisçe 'en çok arananlar' listesine giren bilgisayar korsanı Rıdvan A.'nın peşine düştü. Bilişim suçlarından, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp dolandırıcılığa, resmi beldede sahtecilikten, başkasına ait banka ve kredi kartları bilgisini ele geçirmeye kadar pek çok alandaki uzmanlığıyla bilinen Rıdvan A.'yı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, adım adım takip etti. Sürekli yer değiştiren korsanı takip eden polis, A.'nın son olarak Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese gece saat 23.30 sıralarında baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen bilgisayar korsanın yapılan sorgusunda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" suçlarının da aralarında olduğu toplam 236 farklı olaydan suç kaydı tespit edildi. Bu suçlardan 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen bilgisayar korsanı, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi: 236 suçtan arana bilgisayar korsanı, İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İHA

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