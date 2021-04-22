Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) umutsuzluğun, zor ve sıkıntılı günlerin yaşandığı bir süreçte açılmasının, milletçe azim ve kararlılıkla yürütülen milli mücadelenin başarıya ulaşmasında, zaferle taçlandırılmasında önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde asil millet tarafından başlatılan kurtuluş ve cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde TBMM'nin üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin azim, inanç ve kararlılıkla yürüttüğü ve zaferle çıkılan istiklal ve istikbal mücadelesi sonucunda bağımsız ve özgür yaşama irademiz ve egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke olarak dünyadaki saygın yerini almıştır. Atatürk büyük zorluklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni, geleceğimizin teminatı ve en değerli varlığımız gördüğü çocuklarımıza emanet etmiş, TBMM'nin açıldığı günü sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan ederek, onlara verdiği değeri, duyduğu güveni ve sevgiyi göstermiştir. Sevgili çocuklarımızın da kendilerine emanet edilen cumhuriyetimizi, özgürlük ve bağımsızlığımızı ilelebet koruyup kollayacaklarına, milli ve manevi değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, çok okuyan, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, bilim ve teknolojiyi takip eden donanımlı bireyler olarak ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye yolunda yarınlara güvenle taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Vedat Bilgin Nikos Dendias Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 13:05:04. #1.15#

title