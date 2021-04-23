Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ödemişte düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ödemişte düzenlenen törenle kutlandı.

İlçede bulunan Hükümet Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçe belediyesi tarafından süslenen üstü açık otobüs, şehir turu attı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AA muhabirine, salgın nedeniyle önceki gibi coşkulu şekilde kutlama yapamadıklarını söyledi.

Kısıtlama nedeniyle çocukların kutlamalara evlerinin balkonlarından, pencerelerinden eşlik ettiğine değinen Eriş, "Dileriz ki bu bayram salgın gölgesindeki son bayram olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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