Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partileri temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partileri temsilcileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Salih Ayhan mesajında, ülkenin evlatlarından çok şeyler beklediğini belirtti.

Umutlarının büyük, yarınlarının da umutları kadar büyük olacağını ifade eden Ayhan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan 1920'de kurulduğuna dikkati çekti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de mesajında, 23 Nisan'ın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu anımsattı.

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun da dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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