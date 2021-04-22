Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, 23 Nisan'ın 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasının istikbal mücadelesinin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olduğunu anımsatan İba, meclisin Milli Mücadele döneminde Türk milletinin yolunu aydınlattığını ve moral aşıladığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğine dikkat çeken İba, şunları kaydetti:

"Bu önemli tarih, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünyayı güzelleştiren yegane şey, çocukların tebessümüdür. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920'de açılan meclisimiz, kurulduğu andan bugüne kadar geçen yüz yıllık süre içerisinde devletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Bu gurur, 101 yıl önce olduğu gibi bugün de iradesiyle bu imkanı var eden aziz milletimizindir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar