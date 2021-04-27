Son dakika haberi | "23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | "23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak" sergisi açıldı

Son dakika haberi | '23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hastanede tedavi gören öğrencilerin resim ve fotoğraflarından oluşan "23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak" temalı sergi açıldı.

Hastanede tedavi gören öğrencilerin resim ve fotoğraflarından oluşan "23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak" temalı sergi açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.

"Öğretmenim Elimi Tut Projesi" kapsamında hazırlanan 23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak isimli sergi, tıbbi destek ihtiyacı nedeniyle hastanede uzun süre kalan öğrencilerin, hastane süreçlerini ve 23 Nisan coşkusunu anlatan fotoğraf ve resimlerinden oluşuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen serginin açılış programına, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sağlıkçılar ve hastane sınıfı öğretmenleri katıldı.

Proje koordinatörü Melek Okur hastanede ve evde eğitim süreçlerine dair bilgi verirken, programda Süleyman Yalçın Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Siirt Karaçay Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Şeyda Karaçay'a canlı bağlantı yapıldı.

Hastane sınıfı öğretmenleri ise İTO'nun hastane sınıflarına tablet bağışı dolayısıyla İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu'na hediye takdim etti. Ayanoğlu ise İTO olarak böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, çocukların sağlıklarına kavuşarak eğitimlerine okullarında devam etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resim ve fotoğraflardan oluşan sergi protokol üyeleri tarafından açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | "23 Nisan'da Hastanede Çocuk Olmak" sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:34:47. #1.15#

title