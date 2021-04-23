Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
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Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi

Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Fatih Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocuklar için bir etkinlik düzenlendi.

Fatih Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde çocuklara köpük balon hediye edildi.

Fatih Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların sıkılmaması ve eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesi için içlerinde maskotların bulunduğu vosvoslar eşliğinde sokaklarda köpük balon dağıtarak tur attı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, balkon ve kapı önlerinden maskotların dans ve şarkılarına eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aile ve çocuklara maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Sokak çıkma kısıtlaması sırasında evden çıkamayan bazı çocuklara hediyeleri sepetlerle konularak verilirken, bazılarına da kapı önlerinde hediye edildi.


Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi
Son dakika haberi... 23 Nisan'a özel çocuklara köpük balon hediye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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