Son dakika haberi... 22 yıldır şiddet gören kadın çocuklarıyla baba evine sığındı
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Son dakika haberi... 22 yıldır şiddet gören kadın çocuklarıyla baba evine sığındı

Son dakika yaşam haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice B., 22 yıldır evli olduğu kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını iddia etti.

Son dakika haberi... 22 yıldır şiddet gören kadın çocuklarıyla baba evine sığındı
02.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:39

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice B., 22 yıldır evli olduğu kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını iddia etti. Hatice B., Kurban Bayramı öncesinde kendisini ve üniversite öğrencisi kızını öldüresiye döven kocası hakkında polis ve jandarmaya başvurdu.

22 yıllık kocasından gördüğü şiddet ve yediği dayak nedeniyle kocası H.B.'den şikayetçi olduğunu ve boşanma davası açtığını, bu şikayetin 2019'da sonuçlandığını ve kocasının 3 yıl 2 ay hapis cezası aldığını, 2019 yılının haziran ayında 10 gün süreyle Silivri Cezaevinde yattıktan sonra şartlı salıverildiğini belirten Hatice B., "Kocam ile evlendikten sonra ben hamile kaldım, kendisi askere gitti geldi. Ondan sonra sürekli bana şiddet uygulamak için bahane arıyor sürekli beni dövmeye başladı. Pencereden baktım diye dövdü. Annem işçi çavuşluğu yapıyordu. 'Ona baktın buna baktın' diye sürekli beni dövüyordu. Boşanmak için mahkemeye başvurdum araya giren akrabalar nedeniyle boşanma davasını geri çektim. Kocam H.B. de bir daha şiddet kullanmayacağına yemin etmişti. Aralık ayında İstanbul'dan Dörtyol'un Yeşilköy Mahallesi'ne taşındık. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22.00 sıralarında kocam H.B. ile aramızda bir tartışma başladı. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceğini söyledi. Ben de susmayacağımı, kızımı koruması gerektiğini söyleyince önce boğazımı sıktı. Ardından yere yatırıp üzerime bastırdı. Nefessiz kaldım. Bayılmışım. Bu arada kızım G.B.odaya gelmiş. Müdahale etmek isteyince onu da saçından sürükleyip duvara vurmuş. Sabah ayıldım, beni yatağa yatırdılar. Kızım ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda düştüğümü söyledim. Doktor inanmadı. Polisleri çağırdı ben de gerçeği anlattım. Eşimden korkuyorum. Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Gözlerimi kapadığımda nefes alamıyorum. Artık çocuklarımı ve beni rahat bıraksın" diye yaşadıklarını anlattı.

Üniversite öğrencisi G.B. de (19) olay gecesi arkadaşlarıyla evin dışında oturarak çay içtiklerini belirterek, bir ses duyduğunu ve annesini merak ederek odaya girdiğini belirterek, "İçeri girdiğimde annem yerde yatıyor, babam ise bağırıyordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladım. Fakat bu defa annem sessizdi. Yanına gittim baygındı. Buz getirip başına koymak istedim, babam beni de saçımdan tutarak savurup duvara çarptı. Kapıyı kapattı ve elinde bir bıçakla evin içinde saatlerce dolaştı. Kimseye söylemememiz sözü üzerine sabaha karşı ancak annemi alıp hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledik" dedi.

G.B., yaşadıklarının kendisinin ve kardeşlerinin psikolojilerini bozduğunu ve çocukluktan beri babasından yaşadıkları şiddetin son bulmasını ve babasının gerekli cezayı almasını istedi. - HATAY

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Kaynak: İHA

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