Son dakika haberi | 22 yaşındaki genç kız koyunlara çobanlık yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | 22 yaşındaki genç kız koyunlara çobanlık yapıyor

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ailesi ile birlikte yaylaya çıkan 22 yaşındaki genç kız, annesinin hastalığı nedeni ile koyunlara bakmak zorunda kaldı.

Son dakika haberi | 22 yaşındaki genç kız koyunlara çobanlık yapıyor
09.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:09

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ailesi ile birlikte yaylaya çıkan 22 yaşındaki genç kız, annesinin hastalığı nedeni ile koyunlara bakmak zorunda kaldı. Çobanlık da yapan Zeynep Bilge yaşıtlarına seslenerek, "Buradan tüm genç kızlara seslenmek istiyorum belki nefret ettiğiniz hayatınız birinin hayalidir, değerini bilin" dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda 16 yıldır ailesiyle beraber göçer hayatı yaşayan Zeynep Bilge, hasta olan annesinin yerine berivanlık ve çobanlık yapıyor. Annesi, babası ve 2 kardeşi ile yaşama tutunmaya çalışan Bilge, "İdil'den her sene Beytüşşebap yaylalarına geliyoruz. Annem rahatsız olduğu için ben tüm işleri yapmaya çalıştım. Bu yaşıma geldim asla hayatımdan işimden ailemden şikayetçi olmadım. Kadınlar bir şey yapmıyor diyorlar. Kendine güvenen kim varsa gelsin bir gün yaptığım işi yapsın. Her gün bir yerdeyiz. Bir kız için çobanlık çok zor ama ben alıştım. Eşeğim var, yiyecek ve içeceklerimi sırtına bağlıyorum. Bir el feneriyle gece gündüz çobanlık yapıyorum. Kuzu kırkma dönemi olduğu için kuzularımı 5 günde bitirdim. Kavurucu güneşin altında çalışmak çok zor. Buradan tüm genç kızlara seslenmek istiyorum belki nefret ettiğiniz hayatınız birinin hayalidir, değerini bilin" diye konuştu. - ŞIRNAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi Spor
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan teknik direktör Manuel Pellegrini, Real Betis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan teknik direktör Manuel Pellegrini, Real Betis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Yılmaz Tunç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Mabel Matiz Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Podolski Adem Büyük Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Temmuz Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | 22 yaşındaki genç kız koyunlara çobanlık yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:43:07. #1.14#
title