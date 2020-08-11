Son dakika haberi | "21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi
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Son dakika haberi | "21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi

Son dakika haberine göre Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen "21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

Son dakika haberi |
11.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:32

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen "21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle bu yıl tek gün olarak gerçekleştirilen festivalin konukları, sağlık çalışanları oldu.

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından yedi kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilen festivale bu yıl 74 ülkeden 2 bin 600 sanat elçisinin katılımı bekleniyordu.

Salgın nedeniyle yabancı konukların katılım gösteremediği, "Demir Heykel'in Teslim Alınması" etkinliğiyle başlayan festival, Büyükçekmece Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

Festivalde, mehter takımının gösterisinin ardından sevgi bahçesi oluşturularak, ülkelerin plakaları barış kütüğüne asıldı. Bu yıl salgın nedeniyle festivale konuk olmayan 74 ülkenin sanat elçisini, Büyükçekmeceli gençler temsil etti. Ülkelerin geleneksel kıyafetleriyle tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde bir araya gelen gençler, 74 ülkenin bayraklarını dalgalandırarak, "sevgi birbirimize, barış hepimize" mesajını verdi.

Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinlikler ise Büyükçekmece Belediyesi Sahne Sanatları Modern Dans Gösterisi Grubu'nun koronavirüse dikkati çeken dans gösterisiyle başladı.

Cem Mansur yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğünün "Gelenekselden Çağdaşa" konserinin konukları da 700 sağlık çalışanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bu yıl zor şartlar altında bir festival düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yıldan bu yana Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali dünya kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağladı. Şu ana kadar yaklaşık 180 ülkeden 30 binden fazla dünya genci Büyükçekmece tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde buluştu ve kültürlerini aslında dostlukla, sanatlarını da sevgiyle buluşturdular. El ele tutuştular 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' diyerek dünyaya önemli mesaj verdiler."

Akgün, bu yılki festivalin bir günlüğüne yapılmasına ilişkin de "Kovid-19 virüsü dünyayı sarstı. Dünya 731 binden fazla insan kaybetti. Festivali, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere adamış olmamız bizim için çok önemliydi. Bize destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, bugüne kadar festivale emek veren çalışma arkadaşlarıma, Büyükçekmece aileme, meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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