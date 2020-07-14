Son dakika haberi | 21 bin liralık hırsızlığın şüphelileri tutuklandı Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de 6 farklı ikametten toplam 21 bin lira değerinde elektronik eşya ve nakit para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 6 farklı ikametten toplam 21 bin lira değerinde elektronik eşya ve nakit para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, olaylar, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleşti. 2 şüpheli şahıs, farklı mahallelerdeki 6 ikametten 21 bin lira değerinde nakit para ve elektronik eşya çaldı. Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen R.Ö. ve B.A., İstanbul'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Burada gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İHA