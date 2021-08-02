Son dakika haberi | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Sürmeneli Açıklaması
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Son dakika haberi | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Sürmeneli Açıklaması

Son dakika haberi | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Sürmeneli Açıklaması
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda yarı finalde Hintli Lovlina Borgohain ile karşılaşacak olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'ye altın madalyayla dönmeyi hedeflediğini belirterek, "Umuyorum ki insanlarımıza bir nebze dahi olsa bir mutluluk sebebi verebiliriz,...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda yarı finalde Hintli Lovlina Borgohain ile karşılaşacak olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Türkiye'ye altın madalyayla dönmeyi hedeflediğini belirterek, "Umuyorum ki insanlarımıza bir nebze dahi olsa bir mutluluk sebebi verebiliriz, yüzlerini güldürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hintli rakibiyle karşılaşacak olan kulüplerinin sporcusu olan başarılı boksör Sürmeneli'nin hazırlıklarını sürdürdüğü anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürmeneli'nin çalışmalarını büyük bir inançla sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tokyo'da şimdi yarı final zamanı. Hedefimiz, hayalimiz en başından beri belli. O altın madalyayı ülkemize, şehrimize getirmeyi o kadar çok istiyorum ki. Bu maça tamamen odaklanmış durumdayım artık. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor şu anda. Her yerden yangın haberleri geliyor, canlar gidiyor. Bu gündem içerisinde umuyorum ki insanlarımıza bir nebze dahi olsa bir mutluluk sebebi verebiliriz, yüzlerini güldürebiliriz."

Sürmeneli, Trabzonspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü ile ilgili de görüşlerini ifade ederek, "Bu kulübün bir sporcusu, bu tarihin bir parçası olmaktan dolayı çok gururluyum.." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Son dakika haberi | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen milli boksör Sürmeneli Açıklaması - Haberler Spor
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