Son dakika haberi: 2020 Paralimpik Oyunları'nda seyirci kararı Kovid-19'un gidişatına bağlı

Son dakika haberi: Japonya, 2020 Paralimpik Oyunları'na seyirci kabul edilmesine yönelik kararı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gidişatına göre tayin edecek.

Japonya, 2020 Paralimpik Oyunları'na seyirci kabul edilmesine yönelik kararı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gidişatına göre tayin edecek.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, ay sonu başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na seyirci kabul edilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Suga, Paralimpik Oyunları'na Japonya içinden seyirci kabul edilmesi kararının, Kovid-19 vakalarının Tokyo metropolündeki durumuna göre değişkenlik göstereceğini belirtti.

Kyodo ajansına göre karar merkezi hükümet, Tokyo Valiliği, Organizasyon Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) düzenleyeceği ortak toplantıda alınacak.

Paralimpik turnuva 24 Ağustos-5 Eylül döneminde gerçekleştirilecek. Merkezi hükümet kararına göre oyunların düzenleneceği Tokyo ile çevresinde Kovid-19'a karşı uygulanan olağanüstü hal ay sonuna dek sürecek.

24 Temmuz-8 Ağustos döneminde düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'na Japonya içinden ve dışından seyirci kabul edilmemişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 45 bin 32'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 309'a yükseldi. Ülke genelinde 1190 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan