Son dakika haberi: 2020'de Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı Çin oldu
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Son dakika haberi: 2020'de Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı Çin oldu

22.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:17
Son dakika haberi: 2020'de Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı Çin oldu

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomik krizine rağmen geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı da Çin oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomik krizine rağmen geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı da Çin oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ABD'ye ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 azalarak 103,8 milyar avroya geriledi. İhracattaki düşüşe karşın ABD, Almanya'nın en fazla dış satım yaptığı ülke konumunu korudu.

Çin, geçen yıl 95,9 milyar avro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olurken, Fransa 91,1 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl Almanya'nın Çin'e ve Fransa'ya ihracatı sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 14,6 düşüş kaydetti.

En önemli ticaret ortağı Çin

Çin, 2020'de 212,1 milyar avro değerindeki mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam etti. Almanya'nın Çin'den yaptığı ithalatın geçen yıl yüzde 5,6 artarak 116,3 milyar avroya yükselmesi dikkati çekti.

Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Çin'i 172,8 milyar avro ile Hollanda ve 171,6 milyar avro ile ABD izledi. Geçen yıl Almanya'nın Hollanda ve Fransa'yla ticareti sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 9,7 düşüş kaydetti.

2020'de Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 36,2 milyar avro ile ABD oldu. ABD'yi, 34,4 milyar avro ile Fransa ve 32,2 milyar avro ile İngiltere izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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