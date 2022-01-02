200 kamyon karla donarak şehit olan askerlerin heykelini yapacaklar

KARS (DHA) - KARS'ta Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek heykellerin yapımı için kamyonlarla kar taşındı. 8 metre yüksekliğindeki heykel, 8 kişilik ekiple yapılarak 8 Ocak'ta sergiye açılacak.

Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, kardan heykellerin yapımı için çalışmalara başlandı. Karın geç yağdığı Sarıkamış'ta heykel yapımında kullanılacak karlar, kamyonlarla taşındı. 200 kamyon karın depolandığı alanda heykellerin yapılması için hazırlıklar tamamlandı.