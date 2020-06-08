Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü
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Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

Son dakika haberi: AKSARAY'da anneannesine gezmeye gelen Afganistan uyruklu Samıullah Jomaali (2), 3'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı.

Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü
08.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:18

AKSARAY'da anneannesine gezmeye gelen Afganistan uyruklu Samıullah Jomaali (2), 3'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı.  Olay, bugün saat 19.00 sıralarında  Taşpazar, Mahallesi 841 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Babası Memetullah ile anneannesi Raziye Özbek'e ziyarete gelen Samıullah Jomaali, evin mutfağında oynarken kapısı açık olan balkona çıktı. Oradaki sobanın üzerinde de çıkan Jomaali, dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip, aşağı inen ailesi ise sinir krizi geçirdi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaybedildi. Yaralı minik Jomaali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Jomaali'nin hayatı tehlikesinin devam ettiğini belirtildi. 


Kaynak: DHA

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