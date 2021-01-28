Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hareket halindeki otomobilden silahla ateş ederek 2 kişiyi yaralayan M.K. ve Y.Y., saklandıkları bağ evinde polis ekiplerince yakalandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hareket halindeki otomobilden silahla ateş ederek 2 kişiyi yaralayan M.K. ve Y.Y., saklandıkları bağ evinde polis ekiplerince yakalandı. M.K. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otomobille bölgeye gelen kişiler, otoparkta bulunan A.İ.A.'ya doğru ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. A.İ.A. kolundan yaralanırken o sırada olay yerinden tesadüfen geçen M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan M.K. ve Y.Y. olduğunu belirledi. İki kişinin Kartepe'de bir bağ evinde saklandığını belirleyen polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan M.K. ve Y.Y., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU