Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar
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Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar

28.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:00
Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hareket halindeki otomobilden silahla ateş ederek 2 kişiyi yaralayan M.K. ve Y.Y., saklandıkları bağ evinde polis ekiplerince yakalandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hareket halindeki otomobilden silahla ateş ederek 2 kişiyi yaralayan M.K. ve Y.Y., saklandıkları bağ evinde polis ekiplerince yakalandı. M.K. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otomobille bölgeye gelen kişiler, otoparkta bulunan A.İ.A.'ya doğru ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. A.İ.A. kolundan yaralanırken o sırada olay yerinden tesadüfen geçen M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan M.K. ve Y.Y. olduğunu belirledi. İki kişinin Kartepe'de bir bağ evinde saklandığını belirleyen polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan M.K. ve Y.Y., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar
Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar
Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar
Son dakika haberi... 2 kişiyi silahla yaraladılar, bağ evinde yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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