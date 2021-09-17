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Son dakika haberi | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 4 gözaltı

Son dakika haber: Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde dün meydana gelen olayda iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı Kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine silahlar çekilirken, E.S. ve A.S. bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.T. ve M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olay yerinde zarar gören araçlarda da inceleme yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.K., E.T., G.K. ve G.Ü.'nün olaya karıştığını tespit etti. Şüpheli 4 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 4 gözaltı

Son dakika haberi | 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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