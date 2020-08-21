Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında
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Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında

Son dakika habere göre 2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayının ardından Polis ve Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

21.08.2020 02:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 03:11

2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayının ardından Polis ve Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayda kullanılan Taksinin şoförü Kışla'da, olayı gerçekleştirdiği üzerinde durulan Adem ve Ahmet K. ise Karasu ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sularında Alaplı Akçakoca yolu arasında Kavukkavla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aracı ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi yanında duran ticari taksiden iki kişinin silahlarından çıkan mermilere hedef oldu. Olayda Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayet bağlantılı pusu

Kurulan pusuda yaşamını yitiren Yavuz Beşikçi'nin aracına çok sayıda mermi isabet ettiği, 25 boş kovan bulunan olayda Yavuz Beşikçi'nin ve Emine Aslan olay yerinde hayatını kaybettikleri öğrenildi. Zanlıların kullandıkları iddia edilen ticari araç ise Ereğli Polis ekipleri tarafından Ereğli Kışla mevkiinde,Olayda kullanılan Taksinin şoförü Kışla'da, olayı gerçekleştirdiği üzerinde durulan Adem ve Ahmet K ise Karasu ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet ve Adem K.'nın ilçede öldürülen Eyüp K.'rın yakınları oldukları ve Eyüp K.'yı öldüren Bülent B.'nin yakını olduğu için Yavuz Beşikçi'ye ateş açtıkları iddia ediliyor.

3 zanlının Alaplı İlçe Jandarma Karakolunda işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haberi! 2 kişinin öldüğü kanlı pusuda 3 şüpheli gözaltında

Kaynak: İHA

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