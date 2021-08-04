Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 kez kontrol altına ancak tekrar başlayan orman yangını 3'üncü gününde tekrar kontrol altına alındı.

2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 kez kontrol altına ancak tekrar başlayan orman yangını 3'üncü gününde tekrar kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde 3 gün önce başlayan ve 2 kez kontrol altına alınan orman yangını bugün öğle saatlerinde tekrar başladı. Denizli Büyükşehir itfaiyesi ve orman ekiplerinin yoğun çabaları ile yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

Denizli bir uçtan bir uca yanıyor
Denizli bir uçtan bir uca yanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 22:59:46. #1.14#

title