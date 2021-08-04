Son dakika haberleri: 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı

Son dakika habere göre 2 kez söndürülen orman yangını 3. kez kontrol altına alındı Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 kez kontrol altına ancak tekrar başlayan orman yangını 3'üncü gününde tekrar kontrol altına alındı.