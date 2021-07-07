MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
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MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Menteşe'nin Şeyh Mahallesi Dere Sokak'ta Raşit Taşkıran'a ait iki katlı müstakil evde, bugün saat 13.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile orman ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalleyi duman altında bırakan yangın, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI
MENTEŞE'DE KORKUTAN EV YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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