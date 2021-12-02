Son dakika haberi | 2 günlük Uras bebeğin ölümünde doktor kusurlu bulundu, 6 yıl hapsi istendi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de sezaryenle dünyaya geldikten 2 gün sonra götürüldüğü özel hastanede kuvözde hayatını kaybeden erkek bebeğin ölümüyle ilgili ihmal suçlaması üzerine hazırlanan iddianamade, adli tıp kurumu raporunda, sarılık tedavisi için getirilip, 5 saat sonra kalbi duran hastanın otopsisinde bronkopnömoni (akciğerlerde iltihaplanma) tespit edildiği burada hekimin uygulama hatası bulunduğu belirtilerek, Dr. F.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi ?Yeter Yaş (35), 24 Haziran 2020'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ile bebeği 1 gün sonra taburcu edildi. Mehmet (47) ve Yeter Yaş çifti, Uras adını verdikleri 2 günlük bebeklerini kontrol amacıyla özel hastaneye götürdü. Sarılık teşhisi konulup, tedavi için kuvöze alınan bebek hayatını kaybetti.

"24 Haziran 2020'de doğan bebek Uras Yaş'ın 26 Haziran 2020 günü sarılık tedavisi için hastaneye getirildiği, çocuk doktoru olan F.B. tarafından Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'ne aynı gün saat 11.00 sıralarında yatışının yapıldığı, bebeğin bakım ünitesinde yatarken aniden fenalaşması sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ölen bebek üzerinde otopsi işlemlerinin yapıldığı, müşteki Mehmet Yaş'ın çocuğunun ölümüne sebep olan sorumlular hakkında şikayetçi olması üzerine yapılan soruşturma sonucunda Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 29 Eylül 2021 raporunda da belirtildiği üzere Uras Yaş'ın ölümünün hipoglisemi, bronkopnömoni ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, dava konusu olaya ilişkin Dr. F.B. tarafından yapılan tıbbi uygulama hatasının bulunduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmakla; şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına iddia ve talep olunur."