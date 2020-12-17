Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
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Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu

17.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:26

Gelen son dakika haberlerine göre 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu Malatya'da 41 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu.

2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 41 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Çatalköprü Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden 2 çocuk babası 41 yaşındaki İ.B. akşam saatlerinde banyoya girdi. Banyodan uzun bir süre çıkmayan İ.B.'nin durumunu merak eden aile bireyleri yaptıkları kontrolde İ.B.'yi boynundan iple doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine ikamete gelen ekipler yaptıkları kontrolde boynu kırılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirdiği olayda İ.B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu
Son dakika haberi... 2 çocuk babası şahıs banyoda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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