Son dakika haberi... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü
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Son dakika haberi... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştüİZMİR – İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2.5 yaşındaki bir çocuk, 5. kattaki evinin penceresinden park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü.

2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü

İZMİR – İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2.5 yaşındaki bir çocuk, 5. kattaki evinin penceresinden park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü. Çocğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi 3753/23 sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan 2.5 yaşındaki K.U., iddiaya göre ailesinin yanında olmadığı esnada pencereye çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, 5. kattan apartmanın altında park haline bulunan bir kamyonetin kasasına düşerek yaralandı. Sokaktan gelen sesler üzerine bebeklerinin düştüğünü fark eden aile, kendi araçlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Burada ön müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay hakkında konuşan küçük kızın akrabası Halil Uykultap, "Ben işteydim haberim yoktu. Eşim telefon açtı ve çocuğun 5. kattan aşağı düştüğünü söyledi. Apar topar geldim ama onlara yetişemedim. Onlar hastaneye götürmüşler" dedi.

Son dakika haberi... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü
Son dakika haberi... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü
Son dakika haberi... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü
Son dakika haberi... 2 buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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İki buçuk yaşındaki çocuk 5. kattan kamyonetin üstüne düştü
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