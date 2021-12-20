Son dakika haberi... 2 ayda 2 kez 200 bin TL'lik ikramiye kazandırdı

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te ekim ayında sattığı kazı kazanla 200 bin TL'lik ikramiye kazandıran gezici bayi Süreyya Bulut, dün sattığı bir kazı kazanla 2 ayda 2'nci kez 200 bin TL ikramiye kazandırdı. İkramiyenin evlilik hazırlığındaki bir çifte çıktığını belirten Bulut, "Yeni bir yuva kuracaklarmış. Ben de onlara bu ikramiyeyi vermekle gurur duyuyorum" dedi.

İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki gezici bayi Süreyya Bulut'un, 12 Ekim'de sattığı kazı kazan kartından 200 bin TL ikramiye çıktı. 18 Aralık günü Süreyya Bulut'un sattığı kazı kazan kartında yine 200 bin TL ikramiye çıktı.