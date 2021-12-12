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Son dakika haberi! 19 yaşındaki Mete 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberi! 19 yaşındaki Mete 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Zonguldak'ta 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Aralık gecesi Çaydeğirmeni beldesi Zonguldak-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Devrek istikametinden Çaydeğirmeni istikametine seyir eden hafif ticari araç, karşı yönden gelen başka bir ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak, 112 Acil Servis'i ve jandarmayı aradı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 19 yaşındaki Mete Erdem, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Erdem, doktorların tüm çabasına rağmen 4 gündü süren yaşam savaşını kaybetti. İHA muhabiri Fikri Erdem'in yeğeni olan Mete Erdem, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Son dakika haberi! 19 yaşındaki Mete 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

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