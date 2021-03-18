Son dakika haberi... 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı
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Son dakika haberi... 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı

18.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:14
Son dakika haberi... 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı

Son dakika haberi... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle Serdivan Şehitliği'ndeki çelenk sunma programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle Serdivan Şehitliği'ndeki çelenk sunma programı düzenlendi.

Sakarya Valisi Çetin Okay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Tankçı Komando Albay Cavit Nartop'un da katıldığı program daha sonra Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyareti ile devam etti. Başkan Yüce, "Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı yad ediyoruz" dedi.

Başkan Ekrem Yüce, "Çanakkale Zaferi milletimizin canıyla, kanıyla, birlik ve beraberliğiyle yazdığı kahramanlık destanıdır. Çanakkale ruhu kadim milletimizin inancı ve kararlığı ile hürriyetine, bağımsızlığına ket vurmak isteyenlerin karşısında durmanın adıdır. Her zorluğun üstesinden birlik ve beraberliğiyle gelen bir milletiz. Rabbim daim eylesin. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümünü kutluyor, bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Son dakika haberi... 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı
Son dakika haberi... 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı
Son dakika haberi... 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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