Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:44
Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hayrabolu'da, Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Birtan Buluş Akaycan, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşegül Özgen ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kapaklı

Kapaklı'daki tören Kaymakam Bülent Hamitoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmalarıyla başladı.

Ardından Fatih Mahallesi'nde bulunan şehitlik ziyaret edildi. Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve Müftü Selami Sayın tarafından Kuran-ı Kerim okundu.

Program, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesi Kapaklı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi koordinesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kapaklı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Nazan Ela İçme tarafından konuşma yapıldı. Ardından "Övün Ey Çanakkale" adlı şiir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mehmetçiğin Çanakkale Savaşı'nı Kazandıran Karakteri" adlı metni okundu. "Çanakkale'de Düğün" piyesinin ardından koro tarafından Çanakkale ve Yemen türküleri seslendirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Fevzi Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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