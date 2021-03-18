Son dakika haberi! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Edinilen son dakika haberine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Ümit, yayımladığı mesajda, Türk milletinin nice destanlar yazarak çok büyük zaferler kazandığına vurgu yaparak, "Şanlı ve kadim tarihimizde kahraman ecdadımız, bizleri tarih sahnesinden silerek aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hiç düşünmeden canıyla, kanıyla bizlere vatan kıldıkları bu topraklardan atmak isteyen emperyalist güçlere ve işbirlikçilerine karşı nice destanlar yazarak büyük zaferler kazanmıştır. Şüphesiz ki, Çanakkale Zaferi, bağımsız ve hür yaşayacağımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz müstesna ve unutulmaz bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise, aziz Türk milletinin bağımsızlığına, yurduna ve bayrağına olan sarsılmaz inancı ve bağlılığının en önemli göstergelerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü karşılıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tarih sahnesinde eşine az rastlanır bir direniş ve azmin örneği olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, sadece askeri bir zafer olmadığını dile getiren Ateş, "Çanakkale Zaferi, 7'den 70'e bütün bir halkın inancının eseridir. 18 Mart zaferi, kendisinden sonraki kara savaşlarının da başarıya ulaşmasında milletimizin ve ordumuzun arkasındaki en büyük manevi güç olmuştur. Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki Mehmetçiğin bu kararlı duruşu ile gelen eşsiz kahramanlık destanı, bütün dünyaya vatan sevgisinin, bağımsızlık ve özgürlüğün milletimiz nezdindeki anlamını ve değerini apaçık göstermiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder