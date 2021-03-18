Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Son dakika haberine göre Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi.

Gercüş Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Cumhuriyet Savcısı Hasan Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Can Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gercüş Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Esma Koçabaş yaptı.

Gercüş Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda devam eden törende, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak